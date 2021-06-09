東亞銀行推出BEA Mall 獎賞應用程式 為客戶打造全新獎賞體驗 

東亞銀行有限公司（「東亞銀行」或「該行」）今天宣布推出全新BEA Mall互動手機應用程式（「BEA Mall」），讓客戶運用信用卡獎分來兌換多款人氣產品和優惠。

BEA Mall是由東亞銀行的數碼創新辦公室推出的第一個手機應用程式。隨著市場對數碼化和創新科技的需求日益增加，東亞銀行成立數碼創新辦公室，因應客戶的生活方式和理財需要，提供便捷的銀行服務。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋先生表示：「東亞銀行成立數碼創新辦公室的目標之一，是促進東亞銀行在金融科技方面的創新和發展，提升客戶從不同平台獲得的服務體驗。我們一直將最佳的銀行服務方案融入到日常生活中，讓東亞銀行成為客戶首選的銀行合作夥伴。」

BEA Mall通過互動數碼平台提升該行信用卡客戶的獎分兌換和管理體驗。客戶可以輕鬆地瀏覽和搜尋信用卡禮遇，以及添加至「我的最愛」並隨時查看相關更新。用戶透過簡單易用的手機應用程式界面，輕鬆管理其信用卡獎分和交易。指定信用卡之客戶更可以獎分來繳付交易結欠。

所有BEA Mall的用戶，包括非東亞銀行的客戶，亦可賺取Mall Coins。Mall Coins是BEA Mall特有的功能，客戶可以通過完成簡單任務，例如填寫用戶資料或登記禮遇來賺取Mall Coins，並以先到先得的方式兌換特定禮品¹。

東亞銀行首席數碼總監、總經理兼數碼創新辦公室主管馮志斌先生表示：「BEA Mall不僅為我們的客戶帶來嶄新的體驗，更向大眾展現了東亞銀行的數碼創新和以客為尊的精神。BEA Mall是東亞銀行在科技創新工作方面的最新成果。」

客戶可以到App Store和Google PlayTM下載BEA Mall手機應用程式。東亞銀行未來會透過BEA Mall引入更多服務功能以及與不同的商戶合作夥伴，以確保客戶獲得最好的產品和服務。

¹ 須以電子網絡銀行用戶名稱登入以兌換禮品。優惠受條款及細則約束。

關於東亞銀行有限公司

東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）於 1918 年成立，是一家具領導地位的香港金融服務集團。東亞銀行在香港聯合交易所上市，截至2020 年 12 月 31 日的綜合資產總額達港幣 8,844 億元（1,141 億美元）。

東亞銀行擁有龐大的服務網絡，於全球設有超過160 個網點，覆蓋香港、大中華其他地區、東南亞、英國和美國等地，為客戶提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理及投資服務。有關業務詳情，請瀏覽網頁：http://www.hkbea.com。



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