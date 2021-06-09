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梅根繪本出版首日已半賣半送 被嘲文筆差似半文盲

環球社會熱點 19:53 2021/06/09

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梅根出版一本以英國哈里王子和兒子阿奇為靈感的兒童繪本，有著梅根的名氣加持，出版後登上亞馬遜（Amazon）暢銷書之列。但不少人批評梅根只為虛榮感而出版繪本，稱繪本的圖文都平淡無奇，更有英國評論家諷刺梅根是半文盲。有媒體報道指，書店已將梅根出版的繪本納入打折之列，購買第2本享有半價優惠。

梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）出版的有聲讀物兒童繪本《長凳》（The Bench）本周正式發售，當中共有107秒聲音導讀，以10.49英鎊（約115.3港元）價格出售，由於繪本字數較少，故成為亞馬遜單字計算最昂貴書籍之一。英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，《長凳》已經被紐卡素（Newcastle）市中心WHSmith書店，已經推出第2本半價優惠。

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據悉，外界對梅根出版的繪本評價一般。梅根早前稱繪本是由母親角度出發探索父子情。然而有評論家認為，繪本僅是梅根的「虛榮項目」（vanity project）。 亦有人對書中內容感到不滿，形容是「窮人父母的自助手冊」（self-help manual for needy parents）。英國媒體《電訊報》（The Telegraph）評論家形容，梅根於繪本中的文筆差和不合符語法，反映她是個「半文盲」（semi-literate）。

哈里梅根產假可放幾耐？ 最多5個月 【下一頁】

儘管外界風評一般，但《長凳》還是在出版後就登上了亞馬遜暢銷書排行版第40位，在包括「關於兒童美德及價值感小說」及「為兒童探索美國」等非熱門類別中表現算良好。目前尚未清楚梅根是否已經收到繪本預付款項，及是否已將收益捐給慈善機構。但有品牌專家指，梅根通過繪本項目已淨賺50萬英鎊（約550萬港幣）。

責任編輯：李俊儀

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