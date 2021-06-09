【Moderna疫苗】料5歲或以上兒童最快秋天可接種

全球多國先後放寬接種新冠疫苗年齡，讓更多青少年及兒童能接種新冠疫苗，盡快達至群體免疫。Moderna行政總裁邦塞爾表示，公司已針對兒童接種Moderna疫苗展開臨床測試，正等候臨床數據，預料最快秋天可為5歲或以上兒童接種Moderna疫苗。

美國展開對5至11歲兒童輝瑞疫苗試驗 【下一頁】

Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）周一（7日）表示，公司對放寬接種Moderna疫苗的年齡採取謹慎態度，正對適合幼兒接種的劑量進行研究及臨床測試。邦塞爾指出研究範圍更包括6個月嬰兒，由於需確定適合幼兒的疫苗具體劑量，過程仍需時。

邦塞爾預計最快於9月至10月取得臨床數據，並於初秋開始可為5歲或以上兒童接種Moderna疫苗。

Moderna向歐盟申請批准予青少年接種其疫苗 【下一頁】

醫學期刊JAMA Network Open 刊登的一份報告顯示，有潛在健康問題的未成年人確診新冠肺炎後住院或出現嚴重拼發症的機會率會增加。研究發現43,465名未成年確診新冠肺炎、需求醫或住院的患者當中，有28.7%的人有潛在健康問題。住院留醫的4,302人之中，超過62.9%有基本健康問題，當中以患有1型糖尿病或痴肥患者住院風險較高、而早產人士則較易出現嚴重拼發症。

該報告建議，為青少年制定接種新冠疫苗優先次序及規定時，需考慮他們的健康狀況。

責任編輯：郭麗明