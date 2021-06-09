加拿大增2個港人移民新途徑 需於當地工作或畢業

▲ 加拿大政府周二（8日）宣布，為近年在加拿大專上院校畢業及工作的港人移民加拿大並取得永久居留權提供新途徑。

加拿大去年宣布推出針對港人移民加拿大新途徑，過去5年獲得加拿大學位或同等海外證書人士，可申請為期3年工作簽證鋪路移民加拿大。加拿大政府周二（8日）宣布，為近年在加拿大專上院校畢業及工作的港人移民加拿大並取得永久居留權提供新途徑。

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加拿大是次推出2條針對港人申請永久居留權的新途徑。首類申請者需為過去3年内的專上院校畢業生，其中最少一半的授課時間需身處加拿大境内。

至於第二類申請者需在過去3年内在加拿大全職工作起碼一年，或擁有最少1,560小時的兼職工作經驗。另外，申請者在過去5年也需要在加拿大或境外的專上院校畢業。

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上述兩類申請者必須持有BNO或特區護照，也要持有加拿大臨時居留簽證。而且他們在提交申請和獲得永久居留權時，都需要留在加拿大境内。申請人也必須滿足特定語言、教育、工作和資格要求，同時遵守加拿大的常規移民申請、篩選程序及受理要求。

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino​）指出，首批香港人在150多年前來到加拿大，形容香港人為加拿大作出不可思議的貢獻。門迪奇諾指出加拿大與香港有緊密連繫，更稱加拿大政府對港區國安法的實施及香港的人權狀況深表關切。

門迪奇諾指出他們希望香港年輕人選擇加拿大，強調有技能者會有獨特機會在加拿大發展事業，同時有助加拿大加快經濟復甦。

責任編輯：鄭錦玲