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【小米股價】小米招募團隊重投芯片研發　雷軍曾言要花十年時間、投入十億美元以上

股市 10:34 2021/06/09

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小米創始人雷軍曾表示，芯片是手機科技的製高點。

內地媒體《半導體行業觀察》引述消息報道，小米 （01810） 正在招募團隊，重新進入手機芯片賽道，目前正與相關IP供應商進行授權談判，而且小米已經開始在外面招募團隊。報道指，小米的最終目標一定是做手機芯片，但第一顆芯片或不是手機芯片，而是先從芯片的周邊入手。

小米創始人雷軍曾表示，芯片是手機科技的製高點，小米想成為一家偉大的公司，必須要掌握核心技術，而做芯片這個事，估計要投入十億美元以上，準備花十年時間才有結果。

小米手機全球市佔率排第三，詳見【下一頁】

小米早於2014年已開始自研芯片，當年小米與聯芯合資成立松果公司，並在2015年7月完成了芯片硬件設計。2017年2月雷軍更在發布會上介紹自家芯片「澎湃S1」，小米C5也成為首款搭載自研芯片的設備。不過，當時市場對澎湃S1及C5的評價一般。

去年8月，雷軍在微博指：「我們2014年開始做澎湃芯片，2017年發布了第一代，後來的確遭到了巨大困難，但請米粉們放心，這個計劃還在繼續，等有了新的進展，我再告訴大家。」

相關文章：【小米股價】網傳小米倉庫起火 小米澄清非旗下倉庫、用戶訂單不受影響

相關文章：【富時季檢】小米重新納入富時中國50指數漲逾2%　吉利恒大遭剔除

 

編輯：陳韻妍

港股 小米集團－W（01810） 硬件 晶片 雷軍 小米 微博

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