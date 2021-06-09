【疫市營商】港企接受性別多元　新女董事比例新高

▲ 海德思哲香港行政總裁及董事局業務部負責人許震宇認為，除了企業管理等經驗之外，創新思維亦是不少企業及董事會選人時的考慮因素。（楊匡然攝）

企業要改變營運模式或尋求突破，往往都需要董事會及不同的管理層商討合作，協助企業邁步向前。國際獵頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）發布2021年《香港董事會監測》報告調查指出，過去一年恆指五十家企業新上任的董事當中，女性董事比例創新高，從 2019年的6%攀升至24%。

其香港行政總裁及董事局業務部負責人許震宇亦引述報告指，香港董事會傾向任命有董事會經驗及多元化行業經驗的董事，期望他們能夠在塑造、支援及推動公司使命和業務增長上扮演更重要的角色。

傾向任命有經驗者 前財務總監漸增

報告指出，恆指的50間企業在2020年度共任命42名新董事會成員，較往年升幅20%。該42名新董事會成員的平均年齡為58歲，與2019年一樣。此外，新董事會成員當中有近七成為現職高管。

雖然香港企業仍偏好邀請曾任「C-suite」的人才成為新董事成員，但與往年比較，較少現任和前任行政總裁出任董事一職，卻吸納了更多財務總監。值得一提，69%的新上任董事具有董事會經驗，相比往年（51%）多約兩成。由此可見，企業對資深董事成員的需求增加，期望他們可助企業作出迅速及明智的決策。

【疫市營商】中小企５月份營商指數略跌 批發、商用服務業錄較大跌幅

許震宇指，鑑於去年疫情及新常態等因素，令董事會迎來重大考驗。「董事會需要增添新思維，以帶領企業在困境中靈活應變。而今年董事會中的女性代表性進展理想，證明企業不只明白及接受性別多元，更已處於願意改變的階段。」他另指，公司一直致力推動及倡導性別多元，更訂立「海德思哲董事會多元化約章」，支持代表性不足的群體。

新人需準備 宜具清晰定位

除了具董事會經驗的新上任董事外，亦有部分新上任董事為「新人」。許震宇表示，企業宜為新上任董事提供培訓，讓他有充足準備去擔當新角色。同時，企業亦要確定新董事清楚自己在董事會內的角色和分工。他強調，各個董事需要各司其職，董事會才能發揮果效。他舉例，如席上有精於科技的董事，不妨由他提供與科技相關的意見。

此外，企業亦要設法協助新上任董事，了解公司的日常業務及運作等。再者，新上任董事亦要了解以往董事會的開會情況，並盡力與不同董事建立良好關係。許震宇認為，不少企業都希望公司及董事會更透明化，從而與投資者建立關係。他形容，董事會是一個團隊，未來將持續創新，透過實現多元文化為企業帶來新思維，確保企業能以靈活應萬變，維持競爭優勢。

記者：楊匡然