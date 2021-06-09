【港股市況】港股窄幅上落飛鶴挫近7%　內地通脹升溫、美參議院通過《美國創新與競爭法案》　

投資者觀望美國周四公布的消費物價指數， 以了解美國通脹情況， 入市態度審慎。美股昨夜個別發展。亞太區股市今早個別發展。美國參議院一如預期，涉及金額逾2500億美元（1.95萬億港元）的《美國創新與競爭法案》，該法案被視為針對應對中國威脅。另外，

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【10：29】恒指最新跌61點，報28719點。

【10：24】乳業股個別發展，蒙牛 （02319） 現升3.5%，最新報45.65元；中國飛鶴 （06186） 現挫6.8%﹐最新報19.2元，成交額10.1億元，在成交榜暫排名第二。

【10：14】中國物流資產 （01589） 現跌25%﹐最新報3.26元，盤中低見3.18元。該股宣布配售2.2億股新股，佔擴大後股本6.33%，配售價每股3.54元，較上日收市價折讓18.2%，集資約7.79億元。

【配股潮】中國物流資產股價挫逾兩成 折讓18.5%配股籌淨額7.7億

【09：59】周大福 （01929） 業績後獲大行升目標價，公司股價今早破頂高見15.48元，現升2.1%﹐最新報15.4元，成交額5505萬元。高盛升周大福目標價逾1成至13.4元，重申中性評級。另外，大和亦調高目標價兩成至16.5元，維持買入評級。

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【業績︱珠寶股】周大福股價破頂 全年多賺逾1倍、擬派末期息0.24元

【09：51】長和 （00001） 升逾1%﹐最新報60.25元。長和昨回購103.15萬股，最低價59.35元，最高價59.45元，涉資約6130萬元。上一次回購已是今年3月19日，當時涉資1216萬元。

【長和回購】長和回購103萬股 涉資6130萬元

【09：51】內地通脹升溫，但低於預期，5月居民消費價格指數（CPI）按年升1.3%，創8個月新高，升幅較4月擴大0.4個百分點，但按月呈下降走勢；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升9%，超市場預期的8.5%，創2008年10月以來最大升幅。

內地5月份PPI按年升9%超預期 CPI升1.3%（第二版）

【09：49】恒指今早先跌後升，現升21點﹐最新報28803點。

【09：45】油價周二創逾兩年高位﹐油股造好，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 現升逾1%。美國國務卿布林肯早前指，即使美、伊達成核協議亦會繼續實施針對德黑蘭的數百項制裁行動。市場料伊朗石油供應短期不會重返市場，帶動油價向上。

【09：22】恒指於競價時段下跌10點，報28771點。

【09：15】人民幣兌美元中間價今日報6.3956兌1美元，較上日中間價下調47點子。

【09：02】台股早段下跌0.13%。

【08：35】日韓股市早段下挫，各跌約0.2%。

【08：20】美股昨夜個別發展，三大指數中， 道指下跌，納指及標普500指數則上升。

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