【港股市況】內地CPI遜預期恒指中午跌19點報28762點　油股、物管股造好　飛鶴急挫、京東健康反彈近7%（不斷更新）

投資者觀望美國周四公布的消費物價指數， 以了解美國通脹情況， 入市態度審慎。美股昨夜個別發展。亞太區股市今早個別發展。美國參議院通過涉及金額逾2500億美元（1.95萬億港元）的《美國創新與競爭法案》，該法案被視為針對應對中國威脅，可留意半導體股表現。另外，市場密切注視內地通脹數據。

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【13：20】飛鶴 （06186） 中午發布通告指，計劃動用不超過2億美元資金，即日起在公開市場購回公司股份。惟飛鶴午後股價仍跌逾6%，最新報19.3元。

內媒報道指，飛鶴董事長冷友斌表示，因接種疫苗的影響，很多計劃生育的夫婦6個月內不能備孕，因此預計奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌。不過，多間內媒在中午時段紛紛撤回原報道，更新後的報道引述冷友斌指，飛鶴逐漸挽回了中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心。

【中國飛鶴】內媒撤董事長「奶粉銷量斷崖下跌論」 飛鶴動用最多2億美元回購、午後跌幅縮

【12：00】恒指半日跌19點，午收28762點，半日成交額622億元。油價見兩年高，油股造好，中石油 （00857） 見52周高，午收3.43元，升2.4%，盤中高見3.45元；中石化 （00386） 半日升2.2%，午收4.18元；中海油 （00883） 午收9.01元，升2.9%。物管股造好，時代鄰里 （09928） 半日升6.7%，午收6.69元；碧桂園服務 （06098） 半日升2.9%﹐午收80.45元。

乳業股個別發展，蒙牛 （02319） 半日升5.1%，午收46.35元；中國飛鶴 （06186） 半日挫7.4%﹐報19.08元。

半導體股方面，中芯 （00981） 半日1%，午收24.35元；華虹半導體 （01347） 半日跌1.4%﹐最新報41.8元。

【12：00】恒指中午跌19點報28762點，油股、物管股造好。

【11：32】歐化國際 （01711） 成功扭虧，股價飈升，現升56%，最新報0.32元，盤中高見0.335元。 該公司公布，截至3月底止年度成功扭虧，純利1682.6萬元，末期息0.63仙。

【異動股】歐化國際扭虧兼恢復派息 股價彈逾五成

【11：24】京東物流 （02618） 獲有科技女股神之稱的Cathie Wood旗下ARK Investment Management管理的太空科技主題ETF（ARKX）增持，涉及股份數目約106.7萬股。截至6月8日，京東物流於ARKX的權重達3.53%，涉及股份數目376.8萬股。京東物流現跌0.2%﹐最新報45.2元。

【11：13】中印關係緊張，印度奧委會發聲明，指印度運動員下月出戰東京奧運時，不會穿著中國運動品牌贊助商李寧 （02331） 的服裝。李寧股價仍升1.6%，最新報73元。

【中印關係】印度奧委會解除李寧合約 李寧贊助東京奧運服裝被批

【11：08】京東健康 （06618） 股價反彈，現升近7%，最新報105.9元。該股周一跌逾4%，創上市首日以來新低。值得留意，京東健康昨剛好上市滿6個月，上市時認購的6名基石投資者，合共約1.48億元持股，昨日起隨時可沽貨套現。

【10：40】物管股造好，時代鄰里 （09928） 升逾6%，最新報6.68元；碧桂園服務 （06098） 現升4%，最新報81.25元；佳兆業美好 （02168） 現升2.5%，最新報32.7元；雅生活服務 （03319） 現升2.3%，最新報37.35元；永升生活 （01995） 升1.5%，最新報20.35元。

【10：29】恒指最新跌61點，報28719點。

【10：24】乳業股個別發展，蒙牛 （02319） 現升3.5%，最新報45.65元；中國飛鶴 （06186） 現挫6.8%﹐最新報19.2元，成交額10.1億元，在成交榜暫排名第二。

在昨日舉行的2021年亞布力中國企業家論壇活動中，中國飛鶴董事長冷友斌表示，因為注射疫苗的影響，很多寶媽寶爸6個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來一兩年會出現斷崖式的下跌。

【10：14】中國物流資產 （01589） 現跌25%﹐最新報3.26元，盤中低見3.18元。該股宣布配售2.2億股新股，佔擴大後股本6.33%，配售價每股3.54元，較上日收市價折讓18.2%，集資約7.79億元。

【配股潮】中國物流資產股價挫逾兩成 折讓18.5%配股籌淨額7.7億

【09：59】周大福 （01929） 業績後獲大行升目標價，公司股價今早破頂高見15.48元，現升2.1%﹐最新報15.4元，成交額5505萬元。高盛升周大福目標價逾1成至13.4元，重申中性評級。另外，大和亦調高目標價兩成至16.5元，維持買入評級。

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【09：51】長和 （00001） 升逾1%﹐最新報60.25元。長和昨回購103.15萬股，最低價59.35元，最高價59.45元，涉資約6130萬元。上一次回購已是今年3月19日，當時涉資1216萬元。

【長和回購】長和回購103萬股 涉資6130萬元

【09：51】內地通脹升溫，但低於預期，5月居民消費價格指數（CPI）按年升1.3%，創8個月新高，升幅較4月擴大0.4個百分點，但按月呈下降走勢；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升9%，超市場預期的8.5%，創2008年10月以來最大升幅。

內地5月份PPI按年升9%超預期 CPI升1.3%（第二版）

【09：49】恒指今早先跌後升，現升21點﹐最新報28803點。

【09：45】油價周二創逾兩年高位﹐油股造好，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 現升逾1%。美國國務卿布林肯指出，即使美、伊達成核協議，亦會繼續實施針對德黑蘭的數百項制裁行動。市場料伊朗石油供應短期不會重返市場，帶動油價向上。

【09：22】恒指於競價時段下跌10點，報28771點。

【09：15】人民幣兌美元中間價今日報6.3956兌1美元，較上日中間價下調47點子。

【09：02】台股早段下跌0.13%。

【08：35】日韓股市早段下挫，各跌約0.2%。

【08：20】美股昨夜個別發展，三大指數中， 道指下跌，納指及標普500指數則上升。

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責任編輯：吳敏芳