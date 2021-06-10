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專題:退休理財

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【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1%　騰訊ADR守600關　夜期跌32點　北水吸資近11億（不斷更新）

股市 04:49 2021/06/10

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中美角力危機升溫，在美國國會通過針對中國的法案後，拜登隨即簽署新行政命令，撤銷Tik Tok和微信禁令，但加緊審查外國對手的應用程式，令以往由針對個別公司，變成針對競爭對手的應用程式，憂擴大審查範圍，中資科技股外圍走勢回軟。

不過，仍未有實質內容，暫只影響氣氛。恒指夜期收市跌32點，收報28678點。

【TikTok】拜登簽署新行政命令　撤銷TikTok及微信禁令　惟加緊審查外國對手應用程式

美國10年期債息跌穿1.5厘，中外市場關注，反映投資者在美國周四公布CPI數據前偷步部署，將資金買債，同時亦迫使沽空債券的空倉，令債市挾空，刺激債息進一步下跌，數據公布前後仍維持波動。

即睇港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 47.85 -1.1%
百度美股 181.17 -1.4%
騰訊ADR 600.21 -0.5%
阿里巴巴美股 206.97 -0.5%
網易美股 171.25 -1.7%
京東美股 281.90 +0.2%
獵豹移動 2.54 -3.8%

港股繼續橫行，但北水結束連續3日走資，重新吸資10.7億元，騰訊 （00700） 、藥明生物 （02269） 及中海油 （00883） 依次吸5.2億、2.8億及2.6億元；小米 （01810） 繼續走資8.5億元，美團 （03690） 亦有5.7億元淨沽。

投資者觀望美國周四公布的消費物價指數， 以了解美國通脹情況， 入市態度審慎。美股昨夜個別發展。亞太區股市今早個別發展。美國參議院通過涉及金額逾2500億美元（1.95萬億港元）的《美國創新與競爭法案》，該法案被視為針對應對中國威脅，可留意半導體股表現。另外，市場密切注視內地通脹數據。

北水資金流向：

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圖看焦點股份

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即時市況

【3：00】夜期收市跌32點，收報28678點。

【23：00】夜期跌50點

【21：49】夜期升29點

【18：25】恒指夜期跌25點，報28685點，低水58點。

【16：12】恒指全日收報28742點跌38點，京東健康 （06618） 全日升4.5%，收報103.5元；阿里健康 （00241） 跌2.5%，收報18.08元；車股個別發展，吉利 （00175） 升1.6%，收報21.75元；比亞迪 （01211） 回吐逾1%，收報199.5元，失200元關口。

【15：59】港股U盤前跌34點報28746點。PPI超預期，煤炭、鋼鐵股造好；油價創逾兩年高，油股上升。飛鶴 （06186） 宣布回購仍跌6%

【15：56】醫藥股造好，基石藥業 （02616） 現升一成、金斯瑞 （01530） 現升7%、三生製藥 （01530） 現升6%、綠葉製藥 （02186） 現升半成。

【15：38】小米 （01810） 最新報27.95元，跌1.4%，成交額26億元。

【小米股價】小米招募團隊重投芯片研發　雷軍曾言要花十年時間、投入十億美元以上

【15：35】榮昌生物 （09995） 於下午3時14分中途停牌，該股停牌前升12.8%，報126元。

【15：20】港視 （01137） 現升3.5%，最新報9.81元，成交額2337萬元。港視指出，受惠於五月感謝祭，在HKTVmall 購物的獨立客戶數量在5月創下歷史新高。

平均每日訂單數量為3.8萬，按年升25%，按月升3.3%。平均訂單值為436元，按年跌12.8%，按月跌1.4%。每月訂單總商品交易額（GMV）5.14億元，按年升8.9%，按月升5.3%。

【HKTVmall】港視5月GMV按年升近9%　網購客戶達46萬創新高

【15：00】彭博引述消息人士報道，國國家發改委正在考慮對動力煤實施限價措施，以應對即將到來的夏季用電高峰。另外，內地5月份工業生產者出廠價格指數（PPI）超過市場預期，多隻煤炭股今日股價急升。

兗州煤業股份  （01171）  一度升逾8%，最高見11.8元，現報11.32元，升3.8%；中國神華  （01088）  曾升近3%，現報17.48元，升0.9%；中煤能源  （01898）  曾升逾半成，現報4.87元，升2%。

【煤炭股】內地5月份PPI勝預期 動力煤入旺季價格升、兗州煤業曾升逾8%

【14：53】恒大 （03333） 股價下跌，最新報11.52元，跌4.3%。另外，恒大汽車 （00708） 現跌3.8%，最新報32.7元。

【恒大股價】中國監管機構傳要求銀行對其恒大風險敞口進行測試　恒大澄清：現金流穩健、將以自有資金償還94億境外債

【14：30】TOMO （06928） 讓8成易手控股權﹐該股今早曾飈1倍至5.8元，現升79%，最新報5.1元。

TOMO為新加坡乘用車內飾改裝服務供應商以及銷售電子配件，集團公布，大股東TOMO Ventures擬以總代價1.3億元，向現任中國鼎益豐 （00612） 及富匯國際 （01034） 非執行主席馬小秋悉售2.3億股或51.11%股權。

交易完成後，要約人須根據收購守則提出強制性無條件現金要約，每股要約價為現金0.5667元，較停牌前收市價2.85元，折讓約80.12%。

【13：39】醫渡科技 （02158） 現升5.7%，最新報40.9元，盤中高見41.15元，成交額2870萬元。該股此前獲納入滬深港通名單。

醫渡科技、諾輝健康及心通醫療今日起獲納入滬深港通名單

【13：33】中國鐵塔 （00788） 現升0.9%﹐最新報1.08元，成交額7.3億元。

【13：28】鋼鐵板塊持續走強，鐵貨 （1029） 午後漲幅擴大至16.7%﹐最新報0.244元；馬鋼 （00323） 現升3.4%，最新報3.66元；鞍鋼 （00347） 及重鋼 （01053） 亦各升逾3%。另外，中國鋁業 （02600） 及中國宏橋 （01378） 亦升1至2%。

【13：20】飛鶴 （06186） 中午發布通告指，計劃動用不超過2億美元資金，即日起在公開市場購回公司股份。惟飛鶴午後股價仍跌逾6%，最新報19.3元。

內媒報道指，飛鶴董事長冷友斌表示，因接種疫苗的影響，很多計劃生育的夫婦6個月內不能備孕，因此預計奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌。不過，多間內媒在中午時段紛紛撤回原報道，更新後的報道引述冷友斌指，飛鶴逐漸挽回了中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心。

【中國飛鶴】內媒撤董事長「奶粉銷量斷崖下跌論」 飛鶴動用最多2億美元回購、午後跌幅縮

【12：00】恒指半日跌19點，午收28762點，半日成交額622億元。油價見兩年高，油股造好，中石油 （00857） 見52周高，午收3.43元，升2.4%，盤中高見3.45元；中石化 （00386） 半日升2.2%，午收4.18元；中海油 （00883） 午收9.01元，升2.9%。物管股造好，時代鄰里 （09928） 半日升6.7%，午收6.69元；碧桂園服務 （06098） 半日升2.9%﹐午收80.45元。

乳業股個別發展，蒙牛 （02319） 半日升5.1%，午收46.35元；中國飛鶴 （06186） 半日挫7.4%﹐報19.08元。

半導體股方面，中芯 （00981） 半日1%，午收24.35元；華虹半導體 （01347） 半日跌1.4%﹐最新報41.8元。

【12：00】恒指中午跌19點報28762點，油股、物管股造好。

【11：32】歐化國際  （01711） 成功扭虧，股價飈升，現升56%，最新報0.32元，盤中高見0.335元。 該公司公布，截至3月底止年度成功扭虧，純利1682.6萬元，末期息0.63仙。

【異動股】歐化國際扭虧兼恢復派息　股價彈逾五成

【11：24】京東物流 （02618） 獲有科技女股神之稱的Cathie Wood旗下ARK Investment Management管理的太空科技主題ETF（ARKX）增持，涉及股份數目約106.7萬股。截至6月8日，京東物流於ARKX的權重達3.53%，涉及股份數目376.8萬股。京東物流現跌0.2%﹐最新報45.2元。

【11：13】中印關係緊張，印度奧委會發聲明，指印度運動員下月出戰東京奧運時，不會穿著中國運動品牌贊助商李寧  （02331）  的服裝。李寧股價仍升1.6%，最新報73元。

【中印關係】印度奧委會解除李寧合約　李寧贊助東京奧運服裝被批

【11：08】京東健康 （06618） 股價反彈，現升近7%，最新報105.9元。該股周一跌逾4%，創上市首日以來新低。值得留意，京東健康昨剛好上市滿6個月，上市時認購的6名基石投資者，合共約1.48億元持股，昨日起隨時可沽貨套現。

【10：40】物管股造好，時代鄰里 （09928） 升逾6%，最新報6.68元；碧桂園服務 （06098） 現升4%，最新報81.25元；佳兆業美好 （02168） 現升2.5%，最新報32.7元；雅生活服務  （03319） 現升2.3%，最新報37.35元；永升生活 （01995） 升1.5%，最新報20.35元。

【10：29】恒指最新跌61點，報28719點。

【10：24】乳業股個別發展，蒙牛 （02319） 現升3.5%，最新報45.65元；中國飛鶴 （06186） 現挫6.8%﹐最新報19.2元，成交額10.1億元，在成交榜暫排名第二。

在昨日舉行的2021年亞布力中國企業家論壇活動中，中國飛鶴董事長冷友斌表示，因為注射疫苗的影響，很多寶媽寶爸6個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來一兩年會出現斷崖式的下跌。

【10：14】中國物流資產 （01589） 現跌25%﹐最新報3.26元，盤中低見3.18元。該股宣布配售2.2億股新股，佔擴大後股本6.33%，配售價每股3.54元，較上日收市價折讓18.2%，集資約7.79億元。

【配股潮】中國物流資產股價挫逾兩成　折讓18.5%配股籌淨額7.7億

【09：59】周大福 （01929） 業績後獲大行升目標價，公司股價今早破頂高見15.48元，現升2.1%﹐最新報15.4元，成交額5505萬元。高盛升周大福目標價逾1成至13.4元，重申中性評級。另外，大和亦調高目標價兩成至16.5元，維持買入評級。

【業績︱珠寶股】周大福料上半年香港同店銷售按年升70%　逾10間分店列開閂觀察名單

【業績︱珠寶股】周大福股價破頂　全年多賺逾1倍、擬派末期息0.24元

【09：51】長和  （00001） 升逾1%﹐最新報60.25元。長和昨回購103.15萬股，最低價59.35元，最高價59.45元，涉資約6130萬元。上一次回購已是今年3月19日，當時涉資1216萬元。

【長和回購】長和回購103萬股 涉資6130萬元

【09：51】內地通脹升溫，但低於預期，5月居民消費價格指數（CPI）按年升1.3%，創8個月新高，升幅較4月擴大0.4個百分點，但按月呈下降走勢；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升9%，超市場預期的8.5%，創2008年10月以來最大升幅。

內地5月份PPI按年升9%超預期 CPI升1.3%（第二版）

【09：49】恒指今早先跌後升，現升21點﹐最新報28803點。

【09：45】油價周二創逾兩年高位﹐油股造好，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 現升逾1%。美國國務卿布林肯指出，即使美、伊達成核協議，亦會繼續實施針對德黑蘭的數百項制裁行動。市場料伊朗石油供應短期不會重返市場，帶動油價向上。

【09：22】恒指於競價時段下跌10點，報28771點。

【09：15】人民幣兌美元中間價今日報6.3956兌1美元，較上日中間價下調47點子。

【09：02】台股早段下跌0.13%。

【08：35】日韓股市早段下挫，各跌約0.2%。

【08：20】美股昨夜個別發展，三大指數中， 道指下跌，納指及標普500指數則上升。

【開市9點半】比亞迪重上200元　傳與蘋果洽談供應電池　長和斥6130萬　繼3月後再度回購

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責任編輯：吳敏芳

 

 

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