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【中美角力】美國參議院通過《美國創新及競爭法》抗衡中國

股市 07:43 2021/06/09

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美國參議院周二（8日）通過《2021年美國創新及競爭法》（ United States Innovation and Competition Act of 2021，USICA）法案。該法案建議投放逾2,500億美元（19,500億港元）在製造及科技業，以保持美國在世界的領導地位。

有關法案前身是《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）的一部分，旨在處理美國落後中國競爭對手的多個科技領域，包括半導體生產，其中一項重要條款旨在解決半導體短缺問題。

法案內括包括，會出撥520億美元（約4,056億港元）增加美國本土半導體等零件的生產，亦會撥1,200億美元（9,360億港元）作為國家科學基金會5年經費，用於人工智能、量子科學等優先領域的研發工作；撥款100億美元，支持美國太空總署（NASA）人類登陸系統計劃（Human Landing System Program）。法案也會撥款15億美元（約117億港元）提升美國的5G無線技術競爭力

法案成功在參議院闖關後，將送交眾議院審議，獲通過後再由總統拜登（Joe Biden）簽署正式生效。

相關文章：【中美角力】美參院考慮6月8日審議2021創新法案 增強與中國科技競爭

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編輯：吳敏芳

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