外媒指美國與歐盟 尋求結束特朗普180億美元關稅戰

▲ 外電報道，美國與歐盟將承諾結束特朗普發起的180億美元關稅戰。（法新社資料圖片）

彭博社援引七國集團（G7）峰會結論草案報道稱，歐盟與美國針對貿易協定勾勒出路綫，將承諾在2022年結束飛機和（鋼鋁）金屬關稅爭端，料將同意就重大貿易糾紛達成解決方案，希望結束特朗普挑起的180億美元（約1,404億港元）關稅糾紛。

歐盟領導人與美國總統拜登將在6月15日歐盟-美國峰會召開時，承諾結束貿易戰，並承諾年底前取消與鋼鋁貿易衝突相關的關稅。

根據草案，歐美將承諾在7月11日前找出航空業爭端解決方案，這涉及向波音及空中巴士提供非法的政府援助，草案內容還可能有修改。

雙方先前已同意暫停航空業關稅到7月份，以促進解決方案的達成。

另外草案顯示，雙方還將努力在12月1日前取消鋼鋁貿易爭端中加徵的關稅。2018年，美國以國家安全為由，對歐洲的金屬出口徵稅。歐盟作出報復，針對28億歐元的美國進口商品徵收關稅，包括一系列大品牌，如摩托車生產商Harley-Davidson、著名牛仔褲品牌Levi's及波旁威士忌。

波音股價先跌後升，暫升0.5%，Harley-Davidson漲逾3%，Levi's亦升逾2%。

美國和歐盟還將宣布，建立旨在加強兩地區半導體供應的夥伴關係。這將是歐盟與美國的數碼問題合作平台「貿易和技術委員會」的部分工作內容，雙方將在此次峰會上正式達成一致。

「我們承諾歐盟和美國，將在全球半導體供應鏈再平衡過程中，建立夥伴關係，以增強歐盟和美國各自的供應安全。」草案還提到將尋求支持最強和最節能半導體的設計和生產。

根據草案，貿易和技術委員會旨在避免產生新的技術貿易壁壘，此外目標還包括人工智能、出口管制和投資篩選等。

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編輯：李勝君