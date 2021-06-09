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福特汽車指芯片荒解決方案 應包括美國生產前景

股市 01:23 2021/06/09

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福特汽車美洲總裁Kumar Galhotra表示，存在芯片供應短缺問題持續至2022年的風險。（法新社資料圖片）

福特汽車（美：F）美洲總裁Kumar Galhotra表示，存在芯片供應短缺問題持續至2022年的風險。他認為供應解決方案，應當包括美國芯片生產前景。

Kumar Galhotra在接受彭博電視訪問時表示，公司預計本月經銷商的庫存真正減少。福特股價跌幅由早段逾3.4%，收窄至1.6%，報15.66美元。

福特汽車周二推出新款2022 Maverick皮卡車，配備標準混合動力發動機，售價約為2萬美元（約15.6萬港元）。據路透社報道，福特預計2022 Maverick的混合引擎版本，在今年秋季上市時，將佔需求約40%。

Maverick是繼上月福特F-150 Lightning電動皮卡首次亮相後推出的，後者處於福特300億美元全球電動汽車計劃的最前沿。

上周，福特表示5月電動車銷量增長了近兩倍，總汽車銷量增長4.1%。

在摩通分析師布林克曼（Ryan Brinkman）把福特目標價調升2美元至每股18美元後，同時維持增持評級，福特股價近期攀升。

【電動狂熱】福特生產電動車多於汽油車　福特CEO：料2030年只推出電動車

【Tesla】Tesla遭業內人士狠評　福特前CEO：過份依賴碳排放權

【電動車】福特加大電動車投資至2340億元　目標2030年四成產量為電動車

編輯：李勝君

美股 福特（Ford；美：F） 福特 汽車 晶片 美國

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