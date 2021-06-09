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【阿里巴巴9988】阿里雲宣布投入10億美元 未來三年培訓逾百萬數碼科技人才

股樓投資 00:14 2021/06/09

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科網巨頭阿里巴巴（09988）旗下阿里雲今日宣布投入10億美元，於未來三年透過「數字亞洲加速計劃」於亞太區培訓上百萬數碼科技人才，幫助10萬開發者並協助１０萬科技初創企業發展，全面支持區內經濟增長，助力各行各業實現數碼轉型。阿里周二收報210.2元，跌0.8%。

【每月智勝股】人幣強勢格局未變 六絕月值得留意的4大智勝股   詳情請看【下一頁

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阿里雲智能總裁張建鋒表示，創新科技對疫後經濟復甦至為關鍵，當前亦亟需大量精通數碼應用的人才，為數碼經濟的可持續發展提供支持。目前區內多個新興垂直領域，包括電商、物流平台、線上娛樂等，對雲原生技術需求旺盛。作為亞太地區領先的雲服務供應商，阿里雲致力不斷完善區內的雲端生態系統，推進雲基礎設施建設，並以投資建設創新及數據中心，以及培育技術人才作為兩大策略重點，迎接數碼化未來。

此外，阿里雲繼續拓展數據中心項目。針對菲律賓市場，阿里雲將於今年年底前開設其首個數據中心；在馬來西亞，阿里雲設立了內地以外的首個創新中心；阿里雲亦宣布，其在印尼的第三個數據中心亦正式開始服務。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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