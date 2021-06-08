【油股】傳內地下令中石油子公司停止與地方煉油廠交易原油配額

▲ 傳內地下令中石油子公司停止與地方煉油廠交易原油配額

外電引述消息人士指，中國監管機構下令中石油 （00857） 一間子公司停止與當地煉油廠交易原油進口配額，以緩解部份燃料生產過度的問題，此舉或令中國的原油進口削減3%。中石油周二（8日）收報3.35元，跌0.3%。

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外電引導5個行業消息人士指，中國當局今年加強監管國營及民營企業於原油使用及進口的配額，以緩解燃料過剩的問題。燃料油過剩已經對行業獲利構成壓力，並造成的過度排放，不利於中國達成氣候目標。

中石油旗下公司中石油燃料油是獨立煉廠的主要原油供應商。消息指，若公司沒有額外的配額，獨立煉油廠的原油採購量會下跌1200萬桶至每年1600萬噸（即每天約24萬至32萬桶），或是減少中國進口原油約3%，迫使企業進口燃料油來維持工廠運轉。

據指，中石油燃料油以加工協議，與地方煉油廠合作。中石油燃料油向地煉支付加工費，並以商定的價格買回柴油等精煉產品。但有消息指，難以就價格或燃料質量的買回條件達成共識，因此中石油燃料油通常只是讓這些煉油廠使用其進口配額，有時甚至直接將進口原油轉售給他們。

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編輯：袁諾曦