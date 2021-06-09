【開市9點半】比亞迪重上200元　傳與蘋果洽談供應電池　長和斥6130萬　繼3月後再度回購

（1）車股起動，新能源車5月份銷量繼續大漲，國內龍頭比亞迪（01211）傳有望為蘋果電動車供應電池，加上正式進軍歐洲乘用車市場，股價昨大漲逾6%重返200元大關。中國新興勢力如蔚來（美：NIO）及小鵬（美：XPEV）亦在向歐洲出口電動車，德銀分析師指，德國和丹麥將是蔚來的重要目標，認為投資者低估了這些地區的長期潛力。

即睇開市9點半重點：

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【電動車】蘋果與寧德時代及比亞迪磋商電池供應合作 為Apple Car供應電池？

【比亞迪股價】比亞迪首批100輛新能源車「唐」運往挪威

【汽車銷售】比亞迪升逾半成5月銷量按年升逾45% 吉利銷量跌12%仍升逾3%

（2）長和 （00001）昨回購103.15萬股，最低價59.35元，最高價59.45元，涉資約6130萬元。上一次回購已是今年3月19日，當時涉資1216萬元。

【長和回購】長和回購103萬股 涉資6130萬元

（3）周大福 （01929） 今年4至5月港澳同店銷售按年升1.6倍，將「重新審視遊客區及非遊客區的佈局」。

【業績︱珠寶股】周大福料上半年香港同店銷售按年升70% 逾10間分店列開閂觀察名單

（4）據報中國監管機構已指示恒大（03333）的主要債權人，對恒大進行新一輪壓力測試，恒大發聲明澄清。

【恒大股價】中國監管機構傳要求銀行對其恒大風險敞口進行測試 恒大澄清：現金流穩健、將以自有資金償還94億境外債

（5）美國公布通脹數據在即，德銀與聯儲局及市場唱反調，認為通脹不是暫時性，並會在數年內引發危機。

【美國通脹】德銀與聯儲局唱反調：通脹更可能會持續 並在數年內引發危機

（6）阿里巴巴 （09988） 阿里雲宣布，將會投入10億美元幫助10萬名開發者，並協助10萬間科技初創企業發展，助力各行各業實現數碼轉型。

【阿里巴巴】阿里雲未來三年將投入10億美元於亞洲初創市場 冀協助10萬開發者及初創企業

（7）滙豐 （00005） 將向專業投資者，推出與人工智能股權指數掛鈎的結構投資產品。

滙豐推出與人工智能股權指數掛鈎的結構投資產品

（8）外媒報道，Nvidia（美：NVDA）已經向中國監管部門遞交申請，審閱收購ARM的交易。

【Nvidia購ARM】英偉達據報向中國申請 批准收購英國晶片設計公司ARM

（9）特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）四大副手之一，Jerome Guillen於6月初已離職，為近月離任的第二名高層。

【TSLA】Tesla四巨頭之一馬斯克副手離職 瑞信：對Tesla屬負面

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊