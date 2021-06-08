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【醫藥股】中生製藥自研抗癌藥「安羅替尼」 海外三期臨床結果陽性

當炒股 22:05 2021/06/08

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中國生物製藥 （01177） 稱，集團自主研發的抗腫瘤藥「鹽酸安羅替尼膠囊」（商品名：福可維）用於治療實體瘤患者者III期臨床試驗結果，在2021美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上獲口頭報告，成為中國首個在實體腫瘤領域獲得海外註冊III期臨床研究陽性結果的創新藥。

安羅替尼在2021 ASCO年會上首次披露多種晚期軟組織肉瘤的APROMISS III期臨床試驗結果。數據顯示，與達卡巴秦（Dacarbazine，目前在美國用於治療軟組織肉瘤的藥物）對照組相比，安羅替尼在晚期滑膜肉瘤患者的治療中，有更好的疾病控制和更高的無進展生存期。

中生製藥入股科興帶摯首季盈利倍升 券商推算科興單季賺近百億【下一頁】

中生製藥指，安羅替尼已在中國獲批准用於治療晚期非小細胞肺癌、軟組織肉瘤、小細胞肺癌、甲狀腺髓樣癌四大適應症。此外，安羅替尼與化療、PD-1、PD-L1的聯合用藥正在廣泛佈局，目前有20餘項臨床試驗進入II期或III期臨床。安羅替尼單藥也有針對10多個癌種的臨床研究進入II期或III期臨床。

中生製藥今日收報8.54元，跌2.3%，成交5.2億元。

相關文章：

中生製藥︰預防化療引起噁心嘔吐藥物「善啟」在美獲批新藥簡略申請

【復必泰疫苗】復星醫藥申請降接種年齡下限至12歲　許樹昌：疫苗顧問專家委員會全員支持（第二版）

編輯：陳健婷

港股 中國生物製藥（01177）

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