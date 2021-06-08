太古城兩房則王1,000萬有交易　可承造高成數按揭　呎價僅1.7萬略低市價

港島區藍籌屋苑太古城向來受買家歡迎，屋苑環境及地理位置皆優，亦有租客愈住愈愛，索性入市買樓自住。美聯物業太古城金星閣(2)分行市務經理(銷售)范浩軒表示，太古城剛有租客變業主，以1,000萬元購入太古城一個582實呎戶。

范浩軒稱，剛成交的太古城寶山閣為低層B室單位，單位實用面積約為582呎，為兩房則王間隔。原業主於今年4月份開價約1,096萬元，5月份減至1,080萬元，吸引買家接洽。據了解，買家租住太古城一段時間，愈住愈鍾愛屋苑配套及生活，故見單位銀碼合預算，故打算斥資入市自用。業主見買家具誠意，單位議價後減至1,000萬元成交，代理稱，成交價屬市場筍價，實用呎價約為17,182元。

原業主於2010年1月份以約490萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約510萬元，物業升值104%。

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