  • 29°C
香港時間 : 2021608日 (二) 22:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太古城兩房則王1,000萬有交易　可承造高成數按揭　呎價僅1.7萬略低市價

股樓投資 20:50 2021/06/08

分享：

港島區藍籌屋苑太古城向來受買家歡迎，屋苑環境及地理位置皆優，亦有租客愈住愈愛，索性入市買樓自住。美聯物業太古城金星閣(2)分行市務經理(銷售)范浩軒表示，太古城剛有租客變業主，以1,000萬元購入太古城一個582實呎戶。

范浩軒稱，剛成交的太古城寶山閣為低層B室單位，單位實用面積約為582呎，為兩房則王間隔。原業主於今年4月份開價約1,096萬元，5月份減至1,080萬元，吸引買家接洽。據了解，買家租住太古城一段時間，愈住愈鍾愛屋苑配套及生活，故見單位銀碼合預算，故打算斥資入市自用。業主見買家具誠意，單位議價後減至1,000萬元成交，代理稱，成交價屬市場筍價，實用呎價約為17,182元。

原業主於2010年1月份以約490萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約510萬元，物業升值104%。

延伸閱讀︰【大行點睇】摩通指眾安股價自2月中下跌逾五成　消除了市場對其估值擔憂　評級由「減持」升至「增持」【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【父幹買樓】為幫仔女上車睇盡粉嶺區內樓　終斥685萬買囍逸兩房戶
今日
【父幹買樓】為幫仔女上車睇盡粉嶺區內樓　終斥685萬買囍逸兩房戶
【名人睇樓】白居二市場屢現高價成交　施永青：若是精明投資者　不會認為是「抵買」的交易
今日
【名人睇樓】白居二市場屢現高價成交　施永青：若是精明投資者　不會認為是「抵買」的交易
樓市假盤氾濫　利嘉閣推真盤源「假一賠千」　舉報假盤即獲1,000元獎金
今日
樓市假盤氾濫　利嘉閣推真盤源「假一賠千」　舉報假盤即獲1,000元獎金
【樓市報告】戴德梁行：樓價或於第3季創歷史新高　料下半年升5%
今日
【樓市報告】戴德梁行：樓價或於第3季創歷史新高　料下半年升5%

你可能感興趣

【父幹買樓】為幫仔女上車睇盡粉嶺區內樓　終斥685萬買囍逸兩房戶
今日 19:44
【父幹買樓】為幫仔女上車睇盡粉嶺區內樓　終斥685萬買囍逸兩房戶
【名人睇樓】白居二市場屢現高價成交　施永青：若是精明投資者　不會認為是「抵買」的交易
今日 18:41
【名人睇樓】白居二市場屢現高價成交　施永青：若是精明投資者　不會認為是「抵買」的交易
樓市假盤氾濫　利嘉閣推真盤源「假一賠千」　舉報假盤即獲1,000元獎金
今日 19:37
樓市假盤氾濫　利嘉閣推真盤源「假一賠千」　舉報假盤即獲1,000元獎金
私人屋苑 寶山閣 太古 美聯物業 太古城

上一篇文章

【iM人物專訪】科網板塊見底未？ 惠理蘇俊祺：長綫投資今年是很好的買入機會

下一篇文章

【樓市報告】戴德梁行：樓價或於第3季創歷史新高　料下半年升5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋