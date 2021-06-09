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【初創融資】金融初創Choco Up引入RBI融資模式 料亞太區RBI融資規模三年內可增至最多600億美元

股市 10:00 2021/06/09

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Choco Up聯合創辦人洪一帆（左）及曾昭唐（右）

本地金融初創公司Choco Up引入Revenue-based Investment（簡稱RBI）融資模式，以協助大中華及東南亞地區的初創企業融資。聯合創辦人兼首席投資官曾昭唐認為，雖然現時在亞太地區，RBI並不是初創公司融資首選，僅有5%的融資是透過RBI完成的，但預期未來三年，透過RBI的融資規模將達450億至600億美元。

初創公司過往一般靠尋找創業基金（VC）或私募股權基金（PE）投資入股，獲得項目啟動資金。所謂的RBI，其實是一種類似銀行貸款的方式，投資方會根據初創公司的規模，借出一筆資金，供初創公司生產產品或投放廣告等，然後在規定時間內，公司分期將一定比例的收入歸還，直至借貸金額全數還清，最後再支付一筆費用予投資方。

Choco Up於2018年成立，至今已經累計投資超過3000萬美元，合共投資超過100間公司，暫未出現壞賬情況。旗下投資的公司一般為電子商務、SaaS、物流等公司。以Choco Up為例，公司的投資目標時長為6至18個月，較一般的VC或PE短得多，因此更傾向選擇短期能夠盈利的行業，而需要大量投入研發的科創並不是Choco Up投資的目標。

聯合創辦人兼首席執行官洪一帆指，東南亞市場的VC投資非常活躍，公司現時投資的七成公司均來自東南亞，未來會發掘新市場，未來投資公司的比例，有望五成在東南亞，五成在香港及台灣等地。他又指，公司目標在2023年的累計投資規模能達5億美元。

創業 私募股權基金 亞太 東南亞 SaaS

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