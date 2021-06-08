滙豐推出與人工智能股權指數掛鈎的結構投資產品

▲ 滙豐（00005）宣佈，在香港推出與人工智能股權指數AiPEX5 表現掛鉤的結構投資產品。

滙豐 （00005） 宣佈，在香港推出與人工智能股權指數AiPEX5 表現掛鉤的結構投資產品，有關投資產品將提供予滙豐尚玉專業投資者。

AiPEX5為AiPEX指數系列之一，由滙豐及採用IBM Watson技術的EquBot研發，該指數主要以評估美國1000家最大型上市公司表現，並從中挑選股價具上升潛力的股份。

透過人工智能，系統會持續吸收不同公開資訊及數據，例如對公司公告、社交媒體帖文、商店停車場的衛星圖像，行政總裁在業績發佈會上發言的語調皆會進行分析。AiPEX5會控制波幅，每日波幅上限設定為5%，對其所選的股票分配投資組合權重，最大的權重將分配予合併分數最高的股票。

滙豐資本市場業務大中華區業務主管陳紹宗表示，在市況波動下，處理實時大數據的能力已成為投資關鍵，AiPEX5模擬由幾千人組成的分析員及交易團隊，分析數百萬項資訊，以尋找潛在的投資機遇。

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編輯﹕賴奕羚