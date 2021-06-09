【筍盤推介】九龍市區屋苑一落樓下到商場 極高層望海景上車盤 裝修企理唔使翻新可即住

最近各地疫情反覆，本港也再出現沒有沿頭的確診個案，但無阻樓市旺勢，買家怕未來樓價更高，積極入市。以下介紹的九龍灣知名大型屋苑淘大花園，由於屋苑上車門檻不算高，是不少準買家的置業天堂。

位於牛頭角道77號的淘大花園，位於九龍灣的中心地段，屋苑部份座數位於淘大商場上，購物消閒十分便利。同時淘大花園的交通亦四通八達，由屋苑步行至九龍灣港鐵站，最快約5分鐘可到達，附近也有不少巴士和小巴前往港九新界各區。屋苑於1981年至1987年期間入伙，樓齡已達34至40年。物業設有4期，設4,896伙，是不少上車客或小家庭的置業之選。

以下介紹的單位位於淘大花園1期C座極高層7室，單位實用面積375平方呎，為2房間隔，叫價678萬元。單位於極高層，可外望開揚市景及東南海景，而且單位已有不俗的裝修，買家購入單位不需預留大筆資金去翻新單位。

以下為單位相片:

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 淘大花園 1期 C座 極高層 7室（物業編號：BB11812187） 間隔： 2房 實用面積： 375平方呎 叫價： 678萬 賣點： 單位於極高層，可享開揚市景及東南海景

裝修企理

基座為大型商場，食肆、商舖林立，生活便利

鄰近港鐵九龍灣站，附近亦有多條巴士路線，交通極之便利

銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達685萬元（估價日期 : 2021年6月3日），單位現時叫價較估值低7萬元



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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍