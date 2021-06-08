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【業績︱珠寶股】周大福料上半年香港同店銷售按年升70%　逾10間分店列開閂觀察名單

股市 20:23 2021/06/08

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周大福：料香港上半年同店銷售按年升70%　逾10間港分店列觀察名單

周大福 （01929） 於今年4至5月港澳同店銷售按年升1.6倍。周大福董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基表示，香港的開店計劃需要調整，現會關注每間門店的效益，並重新審視遊客區及非遊客區的佈局，已採取靈活策略，約10至15間店列入為觀察名單，關店與否會以店舖效益、業主商討租金問題等因素考慮。他又指，現時「我地寧願關店，優化現有的門店，待有機會時再重新佈局」。

董事總經理（中國內地）陳世昌指，香港本土消費開始穩定，有信心已觸底，上半年香港業務受低基數影響，料同店銷售按年升約70%，下半年則難以估算，因基數將回復正常，取決於通關時間表，加上通關後要有適應期，料全年銷售保持平穩。

問及電子消費券，黃紹基指，對集團一定有幫助，希望在消費券帶動下，香港整體購物氣氛可回復，集團會與Wechatpay HK香港推出優惠。至於鼓勵接種疫苗，他指已向香港總商會贊助禮券，同時亦會向員工提供打針假。

料內地上半年同店銷售升30%或以上

至於內地市場，黃紹基指，預期上半年同店銷售可增長30%或以上，但去年下半年基數較高，料今年下半年僅有單位數增長，料全年業績可增長15%至16%。

陳世昌指，對內地有信心，料今財年淨開設不少於700個零售點，會在一二綫城市透過的直營店尋求更好的商機，並借助加盟商等繼續滲透三四綫或其他城市。他又指出，今年2月份只有28天，但銷售可超過100億元人民幣，令所有加盟商對中長期發展有信心。而目前加盟店佔內地整體零售點約60%，中長期目標維持直營店與加盟店的比例在六成多及三成多水平。

相關文章：【業績︱珠寶股】周大福全年多賺逾1倍　擬派末期息0.24元

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編輯：袁諾曦

港股 周大福 香港 周大福（01929）

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