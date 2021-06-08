【新股IPO】中國中免最快今年內來港上市 集資780億元 有望成年內最巨型新股

免稅零售商中國中免已向中證監遞交境外上市申請，並正與中金合作，市傳最快今年內來港上市，目標集資約546億至780億元，有望超越快手（01024）成為今年集資規模最大的新股。

阿里9988旗下匯通達傳6月遞表申請上市 集資10億美元，見【下一頁】



據中國證監會網站顯示，中國中免昨日已提交《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》相關材料。

中免集團於1984年成立，業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店。公司於2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市。截至去年全年，中國中免淨利達61億元人民幣，按年升33%。

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記者：張以正