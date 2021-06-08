【全球大死機】亞馬遜、Twitter等多個網站同時癱瘓　英國政府及白宮一度中招

▲ 社交平台Twitter、購物網站亞馬遜、eBay、網上支付網站Paypal、新聞媒體《紐約時報》以及白宮網站等呈現無法登入的狀態或出現故障。

全球多個網站在今日晚間突然同時癱瘓，包括社交平台Twitter、購物網站亞馬遜、eBay、網上支付網站Paypal、新聞媒體《紐約時報》以及白宮網站等呈現無法登入的狀態或出現故障。

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全球各地的社交媒體、政府和新聞網站在今日傍晚均出現多次中斷，包括 Reddit、Spotify、Twitch、Stack Overflow、GitHub、gov.uk、Hulu、HBO Max、Quora、PayPal、Vimeo、Shopify、Stripe ，新聞媒體 CNN、衛報、紐約時報、BBC 和金融時報以及英國政府和白宮網站。受影響的網站和服務現已可以正常加載，故障時間約持續一小時。



據外媒《金融時報》指，此次事件或與CDN提供商Fastly故障有關。Fastly亦表示，正在調查 CDN 服務的潛在影響。據悉，此次中斷被指是由內容傳遞網路（Content Delivery Network ， CDN） 引發的，CDN 是一種用於在互聯網上託管網站及其內容並將此提供給用戶的系統。這次CDN中斷導致全球各網絡故障，亦反映互聯網基礎設施的故障可影響全球網絡。

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責任編輯：張凱琳