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【樓市報告】戴德梁行：樓價或於第3季創歷史新高　料下半年升5%

股樓投資 20:46 2021/06/08

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樓價持續暢旺，各區屢見新高成交。戴德梁行認為，經濟穩步復甦、失業率續跌、加上疫情逐步受控，料樓價於第三季創歷史新高，而下半年則預升5%。該行認為，假如下半年中港兩地重啟通關，國內買家再度湧現，屆時將為本港物業市場全面復甦提供更有利條件。 

值得留意的是，去年底時，該行看淡港樓今年上半年表現，但今年第一季時，該行則指樓價已於一月見底，及至近期，再指樓價或於第3季創歷史新高，預測看似出現明顯變化。戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻說，該行並非轉軚，而是反彈周期來得比想像中快。他進一步解釋，去年第四季，本港迎來新一波疫情，失業率續升，因此當時有這樣的預測，但其後疫情很快受控，失業率又進一步下跌，令反彈周期來得比想像中快。 

他續說：「今年第二季度住宅交投暢旺，量價齊升，住宅新供應緊張是其中一個利好因素，但更主要的原因是來自經濟增長勝於預期、疫情受控和失業率進一步下降的支持。展望未來，我們預計隨著下半年通關在望，內地買家將會為本地物業銷售量注入更多動力，預期今年下半年樓價將上升 5%，全年升幅達10%，更有機會在第三季度重上2019年6月社會事件及疫情爆發前的高峰，而豪宅市場今年下半年將再上漲5%至10%。」 

戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明分析說，由年初起計，多區屋苑的平均樓價至今已有超過一成的升幅。以沙田第一城為例，平均樓價於第二季度升5.4% ，年初至今則升逾一成，逼近2019年6月的高位。至於太古城平均樓價則按季升5.7%，估計截至6月底會錄得15.3%的升幅。豪宅方面，貝沙灣樓價於第二季度升9.3%，相信這升勢將持續下去。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 豪宅 戴德梁行 貝沙灣 太古城 沙田第一城

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