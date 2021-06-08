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【電子消費券】消費券料7月接受登記　中小企料市民將延後消費

商業 20:13 2021/06/08

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但亦有零售商對前景感樂觀，將加強宣傳吸客。

政府統計處公布5月份中小企業務狀況調查，業務收益指數由4月份的的47.1，下跌至44.3，維持在收縮區域。而零售業對於未來一個月（即6月）的業務收益展望指數為49.2，貼近50的盛衰分界線，且較上一次調查略升。有業界人士透露，5月份生意略為下跌，估計或與凍薪趨勢有關；但亦有零售商對前景感樂觀，將加強宣傳吸客。

【疫市營商】中小企５月份營商指數略跌　批發、商用服務業錄較大跌幅

香港中小企促進聯合會會長林國雄表示，坦言５月份生意轉差屬意料之外。「原本期望有好轉，因疫情比較平穩，但實際情況卻不知原因地轉差。」他透露，零售、批發業的生意亦微跌6至7%。

林國雄估計原因在於政府及私人機構亦傾向不加薪，或對消費者帶來抑制購物的心理因素。同時，政府的電子消費券派發在即，市民或會暫緩購物，留待消費券到手，故６月份的市道亦未見起色。即使在父親節的黃金檔期，零售商亦推出很多優惠，反映消費氣氛不算理想。現時要吸引顧客購物，必須要貨品選擇得宜，要有賣點及特色。

酒商稱生意平穩　將加強宣傳攻勢

經營酒類零售的Wine Mall業務發展及銷售總監章明德表示，５月份的生意平穩，生意較疫情高峰期增加２至３成。不過，或因為消費者習慣多人聚會或外出用餐時才飲酒，對於酒類的消費意欲不算非常蓬勃。他透露平均每宗訂單的金額約1000元左右，期內受惠於「法國五月藝術節」，法國的酒品最為暢銷；智利、澳洲的表現亦不俗。

章明德又稱：「估計下半年的市道將愈來愈好，對情況感樂觀。」雖然近期香港疫情略為反覆，憂慮爆發第五波疫情，但他認為只能做好自己本份。他希望隨著疫苗更廣泛接種，可以逐漸通關，令市道有改善。Wine Mall近月亦有增聘１名員工，協助品牌發展。章透露下半年會加強網上平台的宣傳攻勢，將會以套裝、會員限定優惠等方式，鼓勵消費；又會與餐廳聯乘合作。

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記者：葉泳珊

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