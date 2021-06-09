【機械人】網購崛起　日企將配合智能機器人送貨上門

在新冠疫情下，日本民眾傾向留家抗疫，導致線上購物的崛起。為順應網路購物的熱潮，日本許多屬於實體的大型購物品牌也開始轉型，紛紛投入物流業，來抗衡諸如亞馬遜（Amazon）等的大型網路商店。據日媒報道，日本7-ELEVEN將在千葉縣和神奈川縣兩處設置物流據點，只要顧客在手機上下單，機械人就會自動送貨上門。

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據日媒《讀賣新聞》報道，日本7-ELEVEN將在千葉縣和神奈川縣兩處設置物流據點，並使用具人工智能（AI）的機械人來包裝商品。同時，只要其顧客在手機上下單，機械人就會自動挑選商品然後送貨上門，其目標在2025年前達到全面啟用此計劃。

在網路購物的風氣下，不少企業紛紛引入新措施吸引顧客，如日本西友超市（SEIYU）和樂天聯手，部署在部分地區試行無人飛機和機械人的配送服務。亞馬遜購物商店亦推出針對付費會員推出生鮮食品等的販售服務，提升競爭力。

另外，美國網路購物行業也開始出現競爭，像是美國的跨國零售企業沃爾瑪公司（Walmart）也祭出電子戰略，加速對抗亞馬遜公司，力圖在網路購物的廣大商機中也能佔有一席之地。

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責任編輯：張凱琳