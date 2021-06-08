【父幹買樓】為幫仔女上車睇盡粉嶺區內樓　終斥685萬買囍逸兩房戶

為人父母，總希望下一代生活得好，也有人選擇為子女買樓置業，睇遍不同樓盤只為給子女一個舒適的生活環境。美聯物業粉嶺逸峯分行(2)助理區域經理葉容生表示，有買家購入粉嶺囍逸2房單位，助子女上車，涉資685萬元。

剛成交單位為囍逸1座中層H室，實用面積約470平方呎，2房間隔。買家為粉嶺區內客，為協助子女置業，早前物色區內放盤，有見上址樓齡新、裝修企理，價格相宜，故決定承接。原業主早前叫價約700萬元放售，與買家議價後，單位以685萬元成交，實用呎價約14,574元。

資料顯示，原業主於2016年7月以約541.3萬元購入上址，轉手帳面獲利約143.7萬元，物業升值約26.5%。

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