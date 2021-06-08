樓市假盤氾濫　利嘉閣推真盤源「假一賠千」　舉報假盤即獲1,000元獎金

若到地產代理網站搵盤，相信會找到不少「筍盤」，但當問到實際情況時，代理回覆多數是：「唔好意思，這個盤剛賣出了，但可以介紹另一個樓盤給你。」為確保樓盤資料真確，利嘉閣地產於2018年推出「真盤源」計劃。及至近期，該行再推出「真盤源假一賠千」計劃，客戶若發現利嘉閣「真盤源」APP、官方網站刊登的樓盤廣告（租盤及車位不包括在內）不符合四大承諾，包括「真實委託」﹑「真實在售」﹑「真實圖片」及「真實價格」，即可透過利嘉閣「真盤源」APP舉報，並提供最少一項證據，一經查實，舉報者便可獲得1,000元獎賞。

利嘉閣地產主席施慧勤強調，公司願意肩負起領頭羊角色，期望以身作則，以嚴格的審查及百分百真確的盤源，解決市場盤源仍然存在的痛點，促進代理界對盤源真確性的重視，同時深化提升消費者對於不實盤源的意識與關注，成為全港唯一地產網上平台為消費者提供最大權益保障。

施慧勤說，「真盤源」計劃於三年前推出，利好公司業務，舉例說，公司網站每月平均瀏覽量較2018年激增逾450%，而真盤源APP推出不足三年，下載量累計達22萬次，活躍用戶人數增幅則高達1.6倍。

她又說，除了用戶人數上升，更重要的是有利公司業務，皆因不少客人透過真盤源APP及網站聯絡代理，以過去12個月為例，客人經此途徑聯絡代理的次數超過24萬次；而二手成交客源來自真盤源平台，亦較以往升超逾2倍，反映真盤源計劃贏得用戶信心。

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