【消費優惠】玩具“反”斗城MegaBox東九龍旗艦店設全新形象　同期推消費優惠　1元換購指定玩具

▲ 暑假將至，MegaBox近來推出新活動。（MegaBox提供）

暑假將至，MegaBox近來推出新活動。L9 MegaKids Bazaar網羅20多間兒童商戶，售賣多元化的產品及服務，並提供低至3折的貨品優惠。玩具“反”斗城更以全新形象，進駐L9 MegaKids Bazaar。

於6月份的指定日子及周末，玩具“反”斗城準備了一連串開幕期間限定的購物獎賞及活動。例如將於6月11日至28日，推出包括超過30款指定玩具低至半價，於指定日子及周末消費滿350元，更可以1元換購指定玩具。

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同期亦會舉辦卡通人物見面會及三大主題的工作坊，小朋友可免費參加。而場內除了有玩具品牌，還有其他不同的食買玩優惠和活動。文靜芝指，近月的顧客消費數字，家庭客在場內的消費有上升的趨勢，按年升10%。

夏日冰涼消費賞 買滿300元送雪糕券1張

另外，場內購物獎賞以刺激消費。例如推出「夏日冰涼消費賞」，於指定兒童商戶消費滿300元，即可換領Häagen-Dazs單球雪糕券1張。消費滿指定金額，即可換領最高逾1,000元商戶現金券，例如食肆及任何商戶消費滿1,000元，送100元商戶現金券及1,000元商戶優惠券。

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文靜芝稱，今個暑假在多重活動和優惠帶動下，加上全新玩具“反”斗城進駐，將吸引更多年青家庭顧客。她預計，人流及營業額將會較去年同期上升約10%。

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責任編輯：馬意文