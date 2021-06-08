  • 29°C
香港時間 : 2021608日 (二) 20:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】玩具“反”斗城MegaBox東九龍旗艦店設全新形象　同期推消費優惠　1元換購指定玩具

商業 19:24 2021/06/08

分享：

暑假將至，MegaBox近來推出新活動。（MegaBox提供）

暑假將至，MegaBox近來推出新活動。L9 MegaKids Bazaar網羅20多間兒童商戶，售賣多元化的產品及服務，並提供低至3折的貨品優惠。玩具“反”斗城更以全新形象，進駐L9 MegaKids Bazaar。

於6月份的指定日子及周末，玩具“反”斗城準備了一連串開幕期間限定的購物獎賞及活動。例如將於6月11日至28日，推出包括超過30款指定玩具低至半價，於指定日子及周末消費滿350元，更可以1元換購指定玩具。

【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增

【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）

同期亦會舉辦卡通人物見面會及三大主題的工作坊，小朋友可免費參加。而場內除了有玩具品牌，還有其他不同的食買玩優惠和活動。文靜芝指，近月的顧客消費數字，家庭客在場內的消費有上升的趨勢，按年升10%。

夏日冰涼消費賞　買滿300元送雪糕券1張
另外，場內購物獎賞以刺激消費。例如推出「夏日冰涼消費賞」，於指定兒童商戶消費滿300元，即可換領Häagen-Dazs單球雪糕券1張。消費滿指定金額，即可換領最高逾1,000元商戶現金券，例如食肆及任何商戶消費滿1,000元，送100元商戶現金券及1,000元商戶優惠券。

【疫市營商】中小企5月份營商指數略跌　批發、商用服務業錄較大跌幅

文靜芝稱，今個暑假在多重活動和優惠帶動下，加上全新玩具“反”斗城進駐，將吸引更多年青家庭顧客。她預計，人流及營業額將會較去年同期上升約10%。

【可口可樂迷注意】「可口可樂」推出全新香港限定包裝　結合貼地日常潮流用語

責任編輯：馬意文

相關文章

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
今日
【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】實惠推「收據消費券」　儲收據當現金用最高慳$999
2021/05/31
【消費優惠】實惠推「收據消費券」　儲收據當現金用最高慳$999
【消費優惠】網購平台HOME+推$1起產品　搶購日韓食品凍肉
2021/06/01
【消費優惠】網購平台HOME+推$1起產品　搶購日韓食品凍肉
【消費優惠】黃埔天地6月推消費獎賞　現金券回贈高達25%
2021/06/07
【消費優惠】黃埔天地6月推消費獎賞　現金券回贈高達25%

你可能感興趣

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
今日 18:11
【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】實惠推「收據消費券」　儲收據當現金用最高慳$999
19:00 2021/05/31
【消費優惠】實惠推「收據消費券」　儲收據當現金用最高慳$999
【消費優惠】網購平台HOME+推$1起產品　搶購日韓食品凍肉
14:11 2021/06/01
【消費優惠】網購平台HOME+推$1起產品　搶購日韓食品凍肉
玩具 產品 營業額 MegaBox 品牌 服務 雪糕 工作坊

上一篇文章

【電子消費券】消費券料7月接受登記　中小企料市民將延後消費

下一篇文章

【素食商機】Green Monday推新海鮮系列　大灣區設廠滿足內地市場需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？