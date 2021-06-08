【金融科技】旨2025年前逹致全面應用 金管局推出「金融科技2025」策略及未來方向

金管局今日（8日）公布「金融科技2025」策略，從五大主要範疇入手，旨在鼓勵金融業界於2025年前全面應用金融科技，並提供金融服務，惠及香港市民及整體經濟。

金管局總裁余偉文表示，金管局會推出金融科技應用評估，檢視銀行現時及未來數年內採用金融科技的情況，找出未被廣泛採納而需要金管局提供協助的金融科技業務領域或具體科技類別；金管局正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面的央行數碼貨幣，稍後亦會開始研究本地零售港元數碼貨幣（e-HKD），以探討其用例、優點及相關風險。金管局亦會繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在香港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。

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在人才方面，金管局推出一系列措施，包括制訂金融科技培訓課程及資歷架構，以及推動業界和學術界的合作項目，例如「金融科技先鋒聯網」計劃，該計劃會於今年9月試點推出，為研究生提供實習機會，參與銀行的金融科技項目，研究聯盟式學習及其他人工智能技術。

余偉文表示：「金管局深信，後疫情時代，金融科技將會是金融業增長的主要引擎，而現時正是最佳時刻，加大發展金融科技的力度，充分把握這些機遇。『金融科技2025』正好闡明了金管局的發展願景。我謹促請所有持份者與金管局攜手，共同將香港金融科技生態推至另一高峰。」

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責任編輯：潘曉豐