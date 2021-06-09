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【大行點睇】招銀國際預期中資價值股 短期溫和跑贏成長股 最新焦點股名單覆蓋18股

股樓投資 20:19 2021/06/09

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招銀國際發表6月港股策略報告，指出人民幣兌美元衝上近3年高位，利好本港上市的中資股盈利及估值。在過去數月未見跟隨上升的國企指數，或會在短期內補升。該行展望未來一至兩個月，中資價值股的表現可溫和跑贏成長股，主要由於於人民幣走強利好重資產行業有利，價值股本季度盈利享受低基數效應的同時，互聯網巨頭仍面臨盈利下調。而和成長股比較，價值股價動能亦較佳。該行當中看好中資銀行、保險和券商股。

【每月智勝股】人幣強勢格局未變 六絕月值得留意的4大智勝股  詳情請看【下一頁

惟招銀國際預期，隨著低基數效應在下半年消散、貨幣和財政政策有望逐步正常化等，市場料重拾對成長股的興趣。配合人民幣強勢未必在下半年持續，影響價值股走勢，該行預計中期而言，成長股下半年可重新跑贏大市。中期策略上，可累積互聯網，資訊科技等成長股。

招銀國際亦在最新一份焦點股報告，公布18隻適合長倉的港股清單，當中清一色為中資股。

招銀國際最新焦點股一覽：

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【大行點睇】 瑞銀最新最看好 7大本地股一覽   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

安踏體育（02020） 港股

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