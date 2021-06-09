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半導體全球供應短缺　增長前景仍看好

股市 12:00 2021/06/09

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受疫情影響，半導體供應短缺正在全球範圍內引發供應鏈問題，但我們認為，強勁需求及持續創新仍將為芯片製造業及其投資者帶來利好。

過去數月，供應不足給包括汽車製造商和消費電子產品公司在內的諸多企業造成困擾。與此同時，消費者居家期間購買新產品或升級現有設備，導致許多採用半導體的產品需求激增。隨著疫苗推出和經濟重新開放，市場對汽車等高價商品的需求亦有所回升，從而加劇供應短缺。

為滿足不斷增長的需求，半導體製造商已開足馬力加緊生產，但芯片生產週期較長，產能不可能一蹴而就。我們預計該問題可能持續至2022年，届時供需平衡將開始回歸常態。由於供應短缺，生產商可能掌握部分定價權。此因素可能有利於這些企業的盈利增長，其亦可能藉此機會提高產能。

然而，短缺在更大程度上是一個短期問題，推動半導體行業增長的長期結構性趨勢依然存在。

據研究機構高德納統計，2020年全球半導體營收增至4,662億美元，同比增長10.4% 。同時，美國半導體行業協會表示，今年第一季度全球芯片銷售額同比增長17.8% 。

新型智能手機和軟件持續發展，是驅動半導體需求增長的強大動力，但疫情亦加速推進一些被視為有利於半導體行業的趨勢，例如數據中心、物聯網等。除閉關期間購買家庭娛樂設備外，新的混合工作方式將成為許多僱員的「新常態」，為半導體創造額外的持續需求。

同時，社交隔離措施激發人們對工業物聯網的興趣，半導體將被用於工廠或倉庫機器以進行數據通訊、處理和分析，從而提升工廠或倉庫在安全履行方面的重要能力。工業和醫療保健等行業運用的人工智能於疫情期間亦再度成為關注焦點。

此外，儘管全自動駕駛汽車尚不可期，但相關技術正在不斷發展。近期，世界各國政府公佈淨零排放目標，正加速推進市場向電動汽車過渡，進一步提高半導體需求。

我們認為，半導體行業仍處於早期發展階段，今後機遇良多，預計相關領域將持續增長。2020年代，我們將擁享前所未有的創新，而半導體將在其中發揮核心作用。

撰文 : Tom Riley 安盛投資管理機械人科技策略投資組合經理

欄名 : 投資洞見

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