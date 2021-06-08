【WWDC21】Apple兩大機種操作系統更新 操作更方便

蘋果2021年開發者大會（WWDC）於6月8日揭幕，官方公布旗下兩大產品iPhone和iPad的操作系統更新，分別是iOS15及iPadOS 15，以下將為大家介紹兩者數項新功能。

iOS15方面，這次更新的著眼點看似注重於人與人之間的連結性，特別於疫情之下，各人都未能相聚，所以首當其衝是FaceTime上的強化，加入空間音訊以及擁有新麥克風模式將使用者的聲音與背景噪音區隔，對話可變得更清晰，並加入「人像」模式。同時間推出「SharePlay」功能，允許用戶與好友同步觀看電影、電視節目及聽音樂。

iOS15的通知中心設計亦有所改良，提供不同設定模式，再因應用戶狀況發送即時通知。例如用戶選擇「工作」模式後，系統會率先彈出「郵件」通知，設定亦會跟iPad、Mac電腦同步。

第三樣較為有趣的是於相片功能，相機將新增「Live Text」功能，用戶拍下相片後，可直接點選相中内顯示的文字，繼而點選作複製或貼上，甚至進行搜尋，亦支援中文。錢包App亦有更新，支援用戶加入虛擬身分證，並將數碼車匙技術，擴展支援至解鎖住家大門或酒店房門鎖。

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iPadOS 15方面，用戶可利用iPad的主畫面加入更多Widget小工具，並調整App顯示位置。同時新增「Quick Note」快速筆記功能，方便用户隨時寫筆記。發布會指出，只要用戶在iPad屏幕側邊拉出Notes視窗，便可迅速書寫筆記。

另外，多工處理的選項將顯示於App的頂部，而用戶亦可以開啟「滑動置前」或「分割顯示」功能。至於開啟 Safari或Pages程式時，亦可作多方面工作，如預覽電郵。

最後翻譯程式亦將提供「自動翻譯」功能，自動辨識用戶使用的語言，即使是手寫文字等據報亦能夠翻譯。

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責任編輯 : 陳子謙