【每月智勝股】人幣強勢格局未變 六絕月值得留意的4大智勝股

六絕月開鑼數日，港股繼續於29000點前寸步難行。雖然如此，人民幣保持強勢，以及一群以3月為年結的港股快將公布業績，都提供投資主題。雖然人行日前出手上調外匯存款準備金率抑制升勢，惟市場看好這無阻早前一度衝上3年高位的人民幣，維持溫和升值的趨勢。收入及資產以人民幣為主的中資股，預期能同時受惠。

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擁有人民幣升值概念的板塊為數不小。傳統銀行和保險股，以內地收益為主的消費品牌股固然包括在內。惟潛在爆發力更佳的航空股，也是人仔升值概念股中的常客。始終航空公司租賃及購買飛機的成本向來以美元結算， 人民幣升值有助航空股減少減省租賃及利息開支，對受累疫情導致盈利基數偏低的航空股而言，足夠造就可觀增長。

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