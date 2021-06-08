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【打疫苗有獎抽】李嘉誠基金會及長江集團推 2,000萬元禮券大抽奬 頭獎可獨得500萬元禮券 用來買長實樓交港燈電費都得

理財智慧 19:38 2021/06/08

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為鼓勵更多市民按種疫苗，過去一周本港多間大企業先後推出大獎賞，繼恒基（00012）公布送出獎品總值近1,000萬元的大抽獎，及新世界（00017）公布向基層派發1,000元疫苗資助金，李嘉誠基金會聯同長江集團也於周二（8日）宣布送出2,000萬元禮券鼓勵疫苗接種。

【打疫苗有獎抽】恒基推6次抽獎活動 頭獎可獲價值逾100萬足金60両 領展推總值逾200萬獎品，詳見【下一頁


為響應特區政府「全城起動 快打疫苗」以保障市民健康，李嘉誠基金聯同長江實業（01113）及長和（00001）會送出總值港幣 2,000 萬元的禮券大抽奬，鼓勵市民接種疫苗。

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【裝修設計】年輕夫婦80萬裝修近千呎大宅 豪花20萬打造近4百呎巨廳 請大班朋友上來玩都冇問題，詳見【下一頁

 
是次大抽獎送出的2,000萬元長江集團禮券，可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長江實業發展之一手物業；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3 香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付酒店住宿餐飲消費、港燈之電費等。

所有在 2021 年 8 月 31 日前完成接種兩劑新冠疫苗、滿 18 歲的香港身份證持有人均可登記參加。

得獎幸運兒有機會贏取以下獎項：

抽獎活動的參加方法及詳情稍後公布。

新世界推出1,000元疫苗津貼計劃 首階段5,000人受惠，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

疫苗 李嘉誠基金會 生活易 屈臣氏 百佳 電費 李嘉誠 餐飲 長和（00001） 品牌

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