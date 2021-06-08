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【新股IPO】中醫診所固生堂傳於年內上市 集資最多31.2億元

股樓投資 19:10 2021/06/08

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內地連鎖中醫診所固生堂計劃今年來港上市，集資3至4億美元（約23.3億至31.2億港元），並已委任美林及海通為上市負責行，最快月內遞交上市申請。據悉，固生堂股東包括中國平安（02318）、中國人壽（02628）、 斯道(Eight Roads)等。

內地零售集團KK館計劃來港上市　集資39億元，見【下一頁】

固生堂總部設在廣州，拓展北京、廣州、深圳、佛山、中山、無錫、南京、福州、上海、蘇州、昆山、成都、寧波等區域，平台服務覆蓋全國56個城市，經營34所診所。據其網站介紹，固生堂中醫集傳統中醫醫療、傳統中醫教學、中醫推廣等為一體。

延伸閱讀:領展收購廣州購物中心 大和料有利收益率 助鞏固內地零售地位

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記者：張以正

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