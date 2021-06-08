【每日焦點】蘋果WWWDC 21重點一覽　FaceTime同步睇戲、AirPods功能升級、大增私隱功能

▲ 蘋果（Apple）2021年全球開發者大會（WWDC）於香港時間（8日）凌晨1時舉行，帶來不少新功能。

蘋果（Apple）2021年全球開發者大會（WWDC）於香港時間（8日）凌晨1時舉行，其中iOS15將提供以下多項新功能：

【WWDC21】蘋果iOS15全新系統 FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能

iPadOS 15系統中則提供新設計，在主畫面加入桌面小工具（Widget），並新增「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能，讓用戶操作更方便：

【WWDC21】iPadOS 15提供「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能

關於AirPods無綫耳機的功能升級 ，就包括提升收音效果、加入Siri自動朗讀通知、支援「Find My」程式尋找功能等：

【WWDC21】AirPods無綫耳機功能升級 提升降噪收音效果、增Siri語音朗讀通知

watchOS 8將會重新設計「家居」App功能，用户可在特定時間取用所需的配件及場景，亦可以在不同房間內控制配件。另外，用戶可以點擊「廣播」功能，快速透過 HomePod、HomePod mini或其他個人裝置，在家中或不同房間內廣播。

【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式 提供太極、Pilates體能訓練

除了公布5大操作系統更新外，亦多番強調用戶私隱保護。今次系統更新作出更多私隱設置調整，這些措施將打亂整個數碼廣告行業。

【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能 中國區或未能使用Private Relay

責任編輯：張寶燕