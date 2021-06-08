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【居二市場】唔買私樓買二手居屋　白居二上車客705萬入市尚翠苑　創屋苑雙破頂

股樓投資 19:56 2021/06/08

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新一批白居二出籠，二手居屋對不少上車客來說是不錯的選擇。中原地產荃灣區高級資深區域營業董事程尚傑表示，居二市場最近有破頂成交，有關單位未補地價以705萬元沽出，創屋苑樓價及呎價雙新高。

成交單位為荃灣尚翠苑A座極高層6室，實用面積511平方呎，三房間隔，居二市場叫價730萬元，經買家議價後，最終以705萬元成交，實用呎價13,796元，樓價及呎價均創屋苑新高。屋苑對上一宗新高成交於今年3月錄得，當時的紀錄為685萬元。

荃灣尚翠苑屋苑圖片

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程尚傑指，買家為「白居二」上車客，鍾情屋苑樓齡新，上址附雅致裝修，屬優質盤，迅速拍板承接。原業主則於2017年6月以325.72萬元一手購入單位，現轉手帳面獲利379.25萬元，單位4年升值1.2倍。他補充，尚翠苑樓齡約4年，近期成交急增，本月首星期已連錄7宗成交，已超越上月全月6宗成交。

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撰文 : 謝昕蕎

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