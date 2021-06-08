【筍工推介】南區民政事務處請人 月薪2.6萬 工作內容一文睇哂

南區民政事務處近日招聘負責選舉事務的行政助理，屬於短期工，為期半年，不過有機會於戶外及正常上班時間以外工作，包括星期日及公眾假期。該職位月薪26,000元，獲聘者如果在合約期內表現理想且行為良好，可獲發約滿酬金。申請將於本月15日截止，不過要注意，有意申請人士只可透過郵寄遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

(1) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交下述查詢地址。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。如親身遞交，請於截止申請日當天下午6時前送達下述查詢地址。請在信封面註明「申請行政助理（選舉）職位」。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。

(3) 申請人如在截止申請日期後兩個月內未獲邀參加面試，可視作落選。

聯絡地址:香港仔海傍道3號逸港居一樓南區民政事務處

查詢電話:2814 5750

截止申請日期(日/月/年) :15/06/2021 18:00:00

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