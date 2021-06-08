【美股焦點】看好Tesla中國市場前景　Wedbush重申目標價1000美元　潛在升幅達65%

近月來Tesla市佔率在中國市場明顯下滑，引發市場擔憂，股價不斷下滑，上月累計跌幅高達11.9%。不過Wedbush分析師Dan Ives強調他仍然看好Tesla，並重申了「跑贏大市」（outperform）評級，，目標價為1,000 美元，較現價的潛在升幅高達65%。

Ives認為，中國消費需求正處於轉型當中，未來兩年內電動車銷量預計翻番，當中Tesla和蔚來（NIO）、小鵬（XPEV）等中國品牌將成為主要受惠者。他預計到2022年，Tesla於中國市場的汽車交付數量，將佔該公司總交付車輛超過四成。

根據中國乘聯會本周二（8日）公布的數據，5月中國交付新能源汽車零售數量合計18.5萬輛，按年增長177.2%，其中純電動車為16.2萬輛，而Tesla零售數量為21936輛，次於上汽通用五菱的33175輛、以及比亚迪的31908辆。

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编辑：李勝男