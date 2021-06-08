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【素食商機】Green Monday推新海鮮系列　大灣區設廠滿足內地市場需求

商業 18:44 2021/06/08

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Green Monday旗下食物科研公司OmniFoods宣布，推出OmniSeafood新海鮮系列。（程志遠攝）

素食需求愈來愈大，促使素食公司加強研發產品。Green Monday旗下食物科研公司OmniFoods宣布，推出新產品系列－OmniSeafood新海鮮，包括新魚柳、新炸魚柳、新魚堡、新吞拿、新三文魚、新蟹餅。

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6月23日起，Green Common將推出以海洋為主題的全新餐單，新魚柳、新炸魚柳、新魚堡及新吞拿將率先登場，並計劃於9月進軍零售市場。新三文魚將於明年初推出，新蟹餅則有機會於今年底或明年初面世。

Green Monday集團和OmniFoods的創辦人兼行政總裁楊大偉表示，全球魚類產品需求激增，根據牛津大學所建立的Our World in Data數據顯示，2017年香港以70.75公斤的人均魚類和水產消耗量位居全亞洲第二，相信新海鮮系列將受港人歡迎。

他又指，現時OmniFoods在全球的實體銷售點擴大至3至4萬個，涵蓋超過20個國家及地區，相信新產品很快能夠進軍全球市場。

他透露，現時科研基地位於加拿大，並於泰國生產，由於內地市場需求大，已於廣東省設新廠房，其產能每年數以萬噸計，規模亦比泰國大，預計將於今年第三季投產，以供應內地市場。

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記者：朱悅瀅

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