【港股追蹤】周大福去年盈利增逾1倍 4至5月港澳同店銷售回暖

周大福（01929）收市後公布截至今年3月底的全年業績，受惠於一次性租金優惠、黃金借貸未必現收益及匯兌收益，扣除資產和商譽減值後，全年盈利按年增長逾1倍至60.3億元；而經營溢利則提升51.7%至86.3億元。每股末期息派0.4元，按年增66.7%。周大福全日跌0.3%，報15.08元，成交1.7億元。

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期內，周大福營業額上升23.6%至701.6億元，當中內地營業額提升46.5%，佔總收入85.1%。內地同店銷售增31.9%，而港澳地區則受出入口限制措施影響，同店銷售下跌41.3%。

截至3月底，公司的零售點增至4591個，2021財年內淨增長741個零售點，期內本港淨關閉5個零售點，主要位於遊客區。

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公司同時公布4月至5月底的經營數據，期內零售值增長77%，當中內地增長74.7%，港澳增長98.5%；港澳同店銷售分別按年增1.6倍與1.3倍，內地同店銷售則增長49.3%。

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