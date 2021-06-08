【大灣區就業】工商銀行請大灣區見習主任(銀行業務) 月薪2萬元 大學畢業即可申請

搵工除了在香港，大灣區也許是另一種選擇。中國工商銀行(亞洲)有限公司請大灣區見習主任(銀行業務)，主要協助處理與運營及業務等相關的工作，月薪達20000元，職位對學歷的需求是大學畢業。職位有年假18天、醫療福利及在職培訓。工作時間為星期一至五，上午8時半至下午6時，每週工作5天，每天工作8小時。職位是大灣區青年就業計劃下的空缺。持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

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主要職責：

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申請須知：求職者可經網上申請職位。如要索取收集個人資料聲明, 請與何小姐(Fax)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂