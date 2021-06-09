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【亞裔歧視】紐約年增335% 仇恨犯罪數目翻倍

環球社會熱點 08:05 2021/06/09

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美國近期出現多宗針對亞裔仇恨罪案，美國紐約警方公布數據表示，亞裔歧視案件按年增335%。有美國媒體分析指，因為制度等原因，更多涉及亞裔歧視案件或未被記錄。另外，紐約警方指，當地仇恨罪案數目增加近1倍。

美國亞裔女警遇襲 途人仗義出手相救（有片） 【下一頁】

紐約警方（NYPD）近日公布數據表示，從今年1月1日至5月31日，共錄得87宗針對亞裔仇恨犯罪案件。對比2020年同期錄得的20宗，按年增加335%。美國有線新聞網絡（CNN）分析，未設立強制提交警方報告機制、亞裔對警察不信任、語言溝通障礙及移民簽證等原因，或令更多亞裔歧視犯罪個案未為人所知。

報告指，紐約市仇恨犯罪個案按年增加98%。其中針對性小眾（LGBTQ）人士的罪案增加188%，今年1至5月期間共錄得23宗，去年同期僅錄得8宗。而針對猶太人仇恨犯罪案件上升37%，去年錄得63宗，但今年同期則有86宗。紐約警方表示，日後將加強針對猶太及亞裔社區巡邏。

美國民主黨進步派促與中國合作 憂強硬態度增亞裔歧視 【下一頁】

另外，紐約警方報告亦指出，槍擊案數目按年增73%。單在今年5月就錄得173宗，去年5月亦有100宗。紐約市5月罪案數目，按年增加22%。其中以搶劫案增幅最大，有46.7%。其次則為大型盜竊案，按年增加35.6%，而謀殺案數目則與去年同期相同，共37宗。

責任編輯：李俊儀

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