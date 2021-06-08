【恒大股價】中國監管機構傳要求銀行對其恒大風險敞口進行測試　恒大澄清：現金流穩健、將以自有資金償還94億境外債

▲ 據報中國監管機構已指示恒大的主要債權人對恒大進行新一輪壓力測試。

恒大 （03333） 近日傳出資金鏈斷層、公司打折賣房等傳聞，外電周二（8日）再引述消息人士表示， 據報中國監管機構已指示恒大的主要債權人對恒大進行新一輪壓力測試。恒大周二升2.2%，收報12.04元，成交額達3.96億元。

恒大發聲明澄清，指出公司在信用債市場一直信譽良好，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。2020年至今，公司以自有資金累計歸還境內公司債303億元、境外公司債553億元，並將於近日以自有資金歸還6月28日到期的94億元境外公司債，完成此筆公司債還款後，到明年3月前，再無其他需歸還的境內外公司債。恒大又指，公司生產經營一切正常，現金流穩健，對刻意製造恐慌、惡意造謠者，將依法追究法律責任。

報道指，據報國務院金融穩定與發展委員會近日要求工行 （01398） 等銀行評估他們對恒大的風險敞口，並預測假設恒大財政陷入危機，對銀行的資本及流動性會造成的打撃，目前暫不清楚官方會否有進一步行動，是次亦並非監管機構首次要求銀行報告對恒大的風險敞口。

恒大的財務問題已引發中國高層官員關注，早前另有報道指，中國銀保監正調查恒大與盛京銀行之間的交易。

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編輯﹕賴奕羚