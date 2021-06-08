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【著數優惠】昂坪360推20元長者乘搭優惠 額外加99元即可享大嶼深度遊

理財智慧 19:03 2021/06/08

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昂坪360推出長者專屬優惠，凡65歲或以上香港居民於2021年6月8日至7月14日期間，出示有效之香港身份證或香港長者咭，便以20元乘搭來回昂坪纜車，再額外加99元即可升級體驗「360大嶼山文化探索深度遊」。

新世界推出1,000元疫苗津貼計劃 首階段5,000人受惠：【下一頁

此外，已購票的長者可專享「星」級禮遇，額外以港幣 99 元，於東涌纜車站即場升級選購「360 大嶼山文化探索深度遊」之旅，名額有限，額滿即止。當乘坐昂坪纜車到 達昂坪後，在 360 假期的專業導遊帶領下，遊覽大嶼山著名旅遊景點，包括到大澳乘搭觀光小艇、遊覽石壁水塘觀景台、昂坪市集及寶蓮禪寺，亦會安排豐富地道的午膳。

【政府工略】地政總署招聘公務員職位 只要求中學學歷 頂薪逾3萬：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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