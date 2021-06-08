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【名人睇樓】白居二市場屢現高價成交　施永青：若是精明投資者　不會認為是「抵買」的交易

股樓投資 18:41 2021/06/08

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新一批「白居二」買家獲批「購買資格證明書」後，買家爭相入市，以致高價成交湧現。被問到會否出現「接火棒」的情況，中原集團創辦人兼主席施永青坦言，若是精明的投資者，只要計過數，不會認為是「抵買」的交易。他解釋說，不少買家「急住要住」，而且白居二定價較平，所以才入市，但部分買家或未考慮補地價因素，若計及相關成本，現時白居二的買入價算高，但日後會否「蝕本」，仍取決於易手時間。

談到後市，施永青預計，樓價將於今年第三季破頂，料全年樓價升約15%。他續說，自己沒有「水晶球」，亦無人能夠準確預計樓價升幅，而樓價升15%的預測旨在向市場帶出兩個信息，樓市將轉勢，跳出早前「停滯不前」的局面，並進入上升軌，而且升幅比之前明顯。

【6月部署】冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股【下一頁】 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 施永青 白居二

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