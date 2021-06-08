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【美股焦點】FDA批准Biogen阿茲海默症藥物　相關生物科技股炒起

股樓投資 18:28 2021/06/08

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本周一美國食品及藥物管理局批准美國藥廠Biogen（US：BIIB）研發的阿茲海默症藥物「Aduhelm」，是獲得FDA批准的第一款減緩相關症狀的藥物。據悉Aduhelm全年劑量定價為5.6萬美元，公司行政總裁Michel Vounatsos承諾未來四年內不會漲價。

Biogen新藥獲FDA批准上市的消息公布後，公司股價周一（7日）旋即升逾6成，最終升38%，收報395.85美元，創歷史最高收市價。本周二（8日）開市前，Biogen微升0.27%。

【美股焦點】近廿年首隻獲批阿茲海默症新藥 Biogen股價升近四成【下一頁

同日炒起的不止是Biogen，該公司的日本合作夥伴Eisai（US：ESALY）亦因此上漲53.7%，同時帶動正在研發類似藥物的藥廠禮來（LLY）升9.6%。而追蹤生物科技股的SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 則升4.6%，截至周二開市前，Biogen是其第二大持股，佔比為1.04%。

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编辑：李勝男

美股 生物科技股 經濟

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