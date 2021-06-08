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【WWDC21】AirPods無綫耳機功能升級　提升降噪收音效果、增Siri語音朗讀通知

科技 18:15 2021/06/08

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蘋果（Apple）在今年的開發者大會，公布關於AirPods無綫耳機的新功能升級。

本年蘋果（Apple）開發者大會WWDC在今（8日）凌晨登場，會上除了宣布iOS 15、iPadOS 15、WatchOS和macOS等系統更新內容外，也提及關於AirPods無綫耳機的功能升級 ，包括提升收音效果、加入Siri自動朗讀通知、支援「Find My」程式尋找功能等。　

＜＜【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay

＜＜【WWDC21】iPadOS 15提供「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能

AirPods Pro將會進一步提升收音效果，集中收取對話人聲，以提高語音對話的清晰度。此功能有助用戶或聽障人士在配戴耳機與人交談時，能夠更清楚地進行對話。AirPods Pro及AirPods Max將支援「Find My」尋找功能，當用戶遺失耳機時，可開啟聲音提示遺失裝置的準確位置。

用戶可自行調節降噪效果。

可透過Find My程式搜尋AirPods Pro位置，並協助尋找方向。

此外，AirPods Pro及AirPods Max將提供空間音訊（Spatial Sound）功能，並支援連接tvOS及M1處理器的MacOS系列設備。而升級至iOS 15系統的AirPods，將會加入Siri自動朗讀通知功能，若手機收到外賣抵達通知時，Siri將透過AirPods即時讀出提示訊息。

責任編輯：李寶如

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