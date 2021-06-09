【職場熱話】吃過散水餅 同事翌日齊肚痾 疑被下瀉藥 網民：睇得出你地關係有幾好

六月又名離別的季節，不少同事迎來Last day。新一批大學畢業生要踏入社會了，公司裏舊人走，新人來也是很正常的事。近日有網民於網上討論區發文，指吃完散水餅後，大家集體肚子痛。

網民經歷：

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網民指，從這事就能看出樓主和離職同事之間的關係有多「好」。樓主回應，該同事其實是隱形人，不太多說話。有人指，離職同事也可能是想為他們「排毒」

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至於下瀉藥，網民就覺得不可能做得那麼毒，可能是「不小心」沒有放進雪櫃又隔了幾晚而已。有人分析，稱瀉藥不會痾足一天，一兩次就完結，樓主的情況更像是腸胃炎。

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責任編輯：張瑋婷